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05 января 2017г.

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Новости / Происшествия

Метеопредупреждение об опасных условиях погоды

Сегодня, 14:19 | Просмотров: 89 | Версия для печати
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По прогнозу Кировского ЦГМС – филиала ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», в период с 5 по 9 января местами по Кировской области ожидается аномально-холодная погода со среднесуточной температурой на 7 и более градусов ниже климатической нормы (норма -11... -13 гр.).

В период действия сложных погодных явлений на территории Кировской области прогнозируются увеличение случаев переохлаждения и обморожения среди населения, нарушения электроснабжения и рост количества техногенных пожаров, а также аварий на системах ЖКХ.

Сотрудники МЧС при обморожении рекомендуют согреть обмороженный участок тела, восстановить кровообращение путем отогревания, массирования до покраснения кожи, обретения ею чувствительности и появления возможности двигать пальцами. Следует выпить теплые напитки: чай, молоко, бульон.

Если в течение нескольких минут кожа не приобретает нормальный вид, то необходимо поместить пораженную часть в теплую воду с последующей обработкой кожи спиртом и наложением утепляющей повязки.

В случае появления на теле водянистых пузырей, накройте их салфеткой (повязкой) после обработки спиртом. Пораженную конечность укутайте теплой тканью, приподнимите, зафиксируйте, что обеспечит уменьшение отека. Примите обезболивающие средства: компалин, тренал, гидрокортизон, гепарин.

Если проведение описанных выше мероприятий не принесло ожидаемого эффекта, пораженные участки остались холодными и синими, пострадавшего необходимо срочно доставить в больницу, чтобы предотвратить дальнейшее отмирание тканей и гангрену.

При оказании первой помощи ЗАПРЕЩАЕТСЯ: растирать пораженные участки снегом, смазывать их жирными мазями, интенсивно отогревать.

Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Кировской области 8 (8332) 64-21-77.
Единый телефон доверия Приволжского регионального центра МЧС России 8-800-100-11-20.


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