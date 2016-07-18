Житель Афанасьевского района лишился 117 тысяч рублей при покупке двигателя.
Сегодня, 11:03 | Просмотров: 191 | Версия для печати
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43-летний житель д. Аверины заказал по интернету двигатель и предварительно оплатил покупку.
Мужчина перечислил деньги неизвестному, который пообещал в оговоренные сроки доставить двигатель для его автомобиля.
Когда все сроки поставки прошли, заказчик не смог связаться с поставщиком. Ни один телефон не отвечал.
Мужчина понял, что его обманули и обратился в полицию.
Мошенников ищут.
фото pinme.ru
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