Житель Афанасьевского района лишился 117 тысяч рублей при покупке двигателя.

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43-летний житель д. Аверины заказал по интернету двигатель и предварительно оплатил покупку.

Мужчина перечислил деньги неизвестному, который пообещал в оговоренные сроки доставить двигатель для его автомобиля.

Когда все сроки поставки прошли, заказчик не смог связаться с поставщиком. Ни один телефон не отвечал.

Мужчина понял, что его обманули и обратился в полицию.

Мошенников ищут.

фото pinme.ru