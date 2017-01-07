В Вятских Полянах 11 человек тушили пожар в квартире.
Сегодня, 09:29 | Просмотров: 485 | Версия для печати
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Пожар произошел около часа ночи 07.01.2017 года.
В г. Вятские Поляны в микрорайоне Центральный в жилом доме загорелась квартира.
Очаг возгорания находился на кухне.
В результате обгорели стены, мебель и имущество кухни по всей площади, стены прихожей, закоптились стены квартиры.
Информации о пострадавших нет. Причины пожара уточняются.
Для тушения пожара привлекались 11 человек и 3 единицы техники.
фото ГУ МЧС по Кировской области.
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