В Афанасьевском районе в кювет улетел "УАЗ-3160"
Сегодня, 09:34 | Просмотров: 200 | Версия для печати
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ДТП случилось около 23 часов 06.01.2017 года.
На 20 километре автодороги Афанасьево - Лытка водитель автомобиля "УАЗ-3160" не справился с управлением и съехал в кювет.
Автомобиль опрокинулся и получил серьезные повреждения.
В аварии есть пострадавшие.
Обстоятельства ДТП выясняются.
Для ликвидации последствий происшествия привлекались 8 человек и 3 единицы техники.
фото ГУ МЧС по Кировской области
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