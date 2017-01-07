В Афанасьевском районе в кювет улетел "УАЗ-3160"

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ДТП случилось около 23 часов 06.01.2017 года.

На 20 километре автодороги Афанасьево - Лытка водитель автомобиля "УАЗ-3160" не справился с управлением и съехал в кювет.

Автомобиль опрокинулся и получил серьезные повреждения.

В аварии есть пострадавшие.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Для ликвидации последствий происшествия привлекались 8 человек и 3 единицы техники.

фото ГУ МЧС по Кировской области