Панки из Санкт-Петербурга перевернулись в микроавтобусе на кировской трассе

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Участники петербургской панк-рок группы Sonic Death попали в аварию в Кировской области. В пятницу, 6 января, микроавтобус "Фиат", везший музыкантов, перевернулся на трассе.





- Наш вэн только что перевернулся на скорости 90 км/ч под Кировым... У нас шок, но все вроде целы, - написал участник группы на странице в социальной сети.





Музыканты, отыгравшие накануне концерт в Кирове, в аварии не пострадали. Однако запланированный на 7 января концерт в Тольятти рокеры отменили.





- К сожалению нам не удалось найти способ добраться до Самары. Вэн выбыл из игры, а с поездами на Родине напряг. Ближайший поезд приходит в Самару 8го, - сообщили музыканты.





Фото vk.com/sonicdeath