В Опаринском районе спасли голодного медвежонка
Сегодня, 13:08 | Просмотров: 105 | Версия для печати
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Жители Опаринского района спасли от голода медвежонка. Косолапого заметили автомобилисты, когда тот копался в мусоре на обочине.
Как сообщает портал "Девятка.Ru", жители сообщили о лесном госте в инспекцию по охране и использованию животного мира. Далеко от свалки медвежонок уйти не успел. Его накрыли сачком и "спеленали", затем поместили в вольер и накормили рыбой. Сейчас медвежонка отправят в Киров, где определят его судьбу. Перед дорогой сделают прививку от бешенства и успокаивающий укол.
Добавим, что в настоящее время медведи должны находиться в спячке. Есть версия, что мать медвежонка убили браконьеры.
Фото coppoka.ru
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