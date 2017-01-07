В Опаринском районе спасли голодного медвежонка

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Жители Опаринского района спасли от голода медвежонка. Косолапого заметили автомобилисты, когда тот копался в мусоре на обочине.





Как сообщает портал "Девятка.Ru" , жители сообщили о лесном госте в инспекцию по охране и использованию животного мира. Далеко от свалки медвежонок уйти не успел. Его накрыли сачком и "спеленали", затем поместили в вольер и накормили рыбой. Сейчас медвежонка отправят в Киров, где определят его судьбу. Перед дорогой сделают прививку от бешенства и успокаивающий укол.





Добавим, что в настоящее время медведи должны находиться в спячке. Есть версия, что мать медвежонка убили браконьеры.





Фото coppoka.ru