В Кировской области с начала года зарегистрировано 6 грабежей, 62 кражи и 3 угона.
Сегодня, 16:58 | Просмотров: 251 | Версия для печати
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Пока кировчане отдыхают и празднуют, преступники продолжают совершать правонарушения.
За первые шесть дней 2017 года в области было зарегистрировано 414 преступлений. 360 были раскрыты по горячим следам.
В целом в регионе было зарегистрировано 6 грабежей, 10 мошенничеств, 62 кражи, 3 угона.
1 января около 20 часов из помещения бара на Октябрьском проспекте был похищен сотовый телефон стоимостью 9 тысяч рублей. Его владелец, 28-летний житель Кирова оставил мобильник на столе.
Полицейские в течение суток вычислили вора.
Им оказался ранее судимый неработающий житель областного центра, 1967 года рождения.
Подозреваемый задержан, похищенное изъято.
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