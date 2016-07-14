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Новости / Происшествия

Сход поезда в Нововятске: расследование завершено

Вчера, 16:27 | Просмотров: 165 | Версия для печати
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Отделом по расследованию особо важных дел Приволжского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела в отношении трех сотрудников Кировской дистанции пути ОАО «РЖД».

Следователи квалифицировали действия обвиняемых по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта лицом, в силу занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение крупного ущерба).

Напомним, что в 4 часа 30 минут 5 февраля 2014 года в момент прохода одного из вагонов грузового поезда произошёл излом принимающего конца рельса в изолирующем стыке по правой рельсовой нитке на станции Поздино Горьковской железной дороги.

С рельсов сошли 34 вагона-цистерны. Находящиеся в них горючие вещества и материалы загорелись и повредили строения, сооружения и имущество граждан и юридических лиц, в том числе гаражные боксы и овощные кладовки, расположенных вблизи ул. Красноармейской Нововятского района г. Кирова.

Жертв и пострадавших среди населения не было. Однако, 131 потерпевшему был причинен ущерб на общую сумму свыше 225 миллионов рублей.

Как установили следователи, сход поезда произошел из-за отсутствия надлежащего контроля за состоянием железнодорожного полотна со стороны обвиняемых железнодорожников, вследствие чего и произошел вышеуказанный излом рельса.

С целью недопущения повторения подобных фактов в адрес руководства железнодорожной организации внесен ряд представлений об устранении обстоятельств, способствующих совершению указанного преступления и усиления ведомственного контроля за работой подчиненных.

Расследование уголовного дела представляло особую сложность в связи с тем, что непосредственную причину схода из-за огромных разрушений на месте крушения удалось установить лишь спустя год.

Командой следователей по крупицам собиралась и анализировалась информация, выполнен большой объем следственных действий на территории нескольких субъектов России, проведены длительные и трудоемкие судебные экспертизы, допрошено более 350 человек.

Уголовное дело объемом 64 тома направлено в суд для рассмотрения по существу.


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