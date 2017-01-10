Полиция изъяла 2 тысячи литров спиртосодержащей жидкости
Сегодня, 10:18 | Просмотров: 103 | Версия для печати
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По словам начальника отдела организации применения административного законодательства УМВД России по Кировской области Алексея Леванова, в период новогодних и Рождественских праздников продавцы-нарушители ссылались на незнание о действующем запрете и желание заработать на сбыте спиртосодержащих косметических средств. Правонарушителей ждет административная ответственность.
Образцы изъятого направлены в Экспертно-криминалистический центр УМВД для проведения исследования на наличие веществ, опасных для жизни и здоровья человека.
Обо всех правонарушениях в данной сфере граждане могут сообщать в полицию по телефону: 02 или 102 - с любого мобильного.
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