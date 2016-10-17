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Молодые сотрудники полиции дали присягу сотрудника органов внутренних дел

Сегодня, 11:50 | Просмотров: 124 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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Молодые сотрудники полиции дали присягу сотрудника органов внутренних дел. Торжественная церемония прошла на территории отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции на улице Тихой.

Все эти молодые люди хотят служить Родине, служить в правоохранительных органах. Причем для некоторых эта служба становится почетной семейной традицией. Вот участковый уполномоченный полиции Евгений Жуйков читает текст присяги.

- Я торжественно клянусь защищать права человека и гражданина....

На торжественное принятие присяги пришел его отец, Александр Жуйков, подполковник милиции в отставке.

Молодые сотрудники полиции дали присягу сотрудника органов внутренних делАЛЕКСАНДР ЖУЙКОВ, ПОДПОЛКОВНИК МИЛИЦИИ В ОТСТАВКЕ:
«Слова присяги очень просты для произнесения, но очень сложны для исполнения».

Полицейский должен быть верным присяге при любых обстоятельствах.
 
 
Полгода назад страна узнала леденящий душу случай, когда вооруженные боевики в Дагестане заставляли молодого полицейского Магомеда Нурбагандова отречься от присяги и призвать своих друзей и знакомых уйти со службы в правоохранительных органах. Но он, обращаясь к своим сослуживцам, сказал: "Работайте, братья!". После этих слов один из боевиков выстрелил в сотрудника полиции". Преступники сняли убийство на телефон, так видеозапись попала в руки правоохранителей после того, как террористов ликвидировали. И страна узнала об этом подвиге, подвиге верности присяге. В сентябре 2016 года дагестанскому полицейскому посмертно дали звание героя России. О важности хранить верность этой клятве говорил и помощник начальника УМВД России по городку Кирову по работе с личным составом.

Молодые сотрудники полиции дали присягу сотрудника органов внутренних делПАВЕЛ ЛУЧИНИН, ПОМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА УМВД РОССИИ ПО ГОРОДУ КИРОВУ ПО РАБОТЕ С ЛИЧНЫМ СОСТАВОМ:
«Эти слова не должны быть просто словами, это вы дали клятву. Не забывайте, что за текстом присяги ваши близкие, ваши семьи, ваши сослуживцы».
 
Добавим, что после принятия присяги молодые люди отправятся на обучение в специальный центр подготовки полицейских в город Казань. После окончания этого учебного заведения, все они станут полноправными сотрудниками органов внутренних дел.


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