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Полицейский должен быть верным присяге при любых обстоятельствах.

Молодые сотрудники полиции дали присягу сотрудника органов внутренних дел. Торжественная церемония прошла на территории отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции на улице Тихой.Все эти молодые люди хотят служить Родине, служить в правоохранительных органах. Причем для некоторых эта служба становится почетной семейной традицией. Вот участковый уполномоченный полиции Евгений Жуйков читает текст присяги.На торжественное принятие присяги пришел его отец, Александр Жуйков, подполковник милиции в отставке.Полгода назад страна узнала леденящий душу случай, когда вооруженные боевики в Дагестане заставляли молодого полицейского Магомеда Нурбагандова отречься от присяги и призвать своих друзей и знакомых уйти со службы в правоохранительных органах. Но он, обращаясь к своим сослуживцам, сказал: "Работайте, братья!". После этих слов один из боевиков выстрелил в сотрудника полиции". Преступники сняли убийство на телефон, так видеозапись попала в руки правоохранителей после того, как террористов ликвидировали. И страна узнала об этом подвиге, подвиге верности присяге. В сентябре 2016 года дагестанскому полицейскому посмертно дали звание героя России. О важности хранить верность этой клятве говорил и помощник начальника УМВД России по городку Кирову по работе с личным составом.Добавим, что после принятия присяги молодые люди отправятся на обучение в специальный центр подготовки полицейских в город Казань. После окончания этого учебного заведения, все они станут полноправными сотрудниками органов внутренних дел.