Молодые сотрудники полиции дали присягу сотрудника органов внутренних дел
Сегодня, 11:50 | Просмотров: 124 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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Все эти молодые люди хотят служить Родине, служить в правоохранительных органах. Причем для некоторых эта служба становится почетной семейной традицией. Вот участковый уполномоченный полиции Евгений Жуйков читает текст присяги.
- Я торжественно клянусь защищать права человека и гражданина....
На торжественное принятие присяги пришел его отец, Александр Жуйков, подполковник милиции в отставке.
АЛЕКСАНДР ЖУЙКОВ, ПОДПОЛКОВНИК МИЛИЦИИ В ОТСТАВКЕ:
«Слова присяги очень просты для произнесения, но очень сложны для исполнения».
Полицейский должен быть верным присяге при любых обстоятельствах.
ПАВЕЛ ЛУЧИНИН, ПОМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА УМВД РОССИИ ПО ГОРОДУ КИРОВУ ПО РАБОТЕ С ЛИЧНЫМ СОСТАВОМ:
«Эти слова не должны быть просто словами, это вы дали клятву. Не забывайте, что за текстом присяги ваши близкие, ваши семьи, ваши сослуживцы».
Добавим, что после принятия присяги молодые люди отправятся на обучение в специальный центр подготовки полицейских в город Казань. После окончания этого учебного заведения, все они станут полноправными сотрудниками органов внутренних дел.
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