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Новости / Происшествия

Кража ноутбука из комнаты в коммуналке раскрыта

Сегодня, 13:24 | Просмотров: 85 | Версия для печати
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В начале декабря 2016 года в Кирове на улице Циолковского из комнаты 30-летнего кировчанина в коммунальной квартире пропал ноутбук и сотовый телефон. Потерпевший оценил свой ущерб почти в 15 тысяч рублей.

По факту кражи, совершенной с незаконным проникновением в жилище, было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК России.

Полицейские опрашивали соседей потерпевшего, круг его общения. Было установлено, что накануне кражи у соседей компания распивала спиртное. Вычислили и злоумышленника – им оказался неработающий кировчанин, 1988 года рождения, который приходил в гости к соседям.

Он помещен в изолятор временного содержания, решается вопрос о его аресте. Со слов подозреваемого, похищенное имущество он продал. Расследование продолжается.


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