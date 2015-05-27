Кража ноутбука из комнаты в коммуналке раскрыта
Сегодня, 13:24 | Просмотров: 85 | Версия для печати
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По факту кражи, совершенной с незаконным проникновением в жилище, было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК России.
Полицейские опрашивали соседей потерпевшего, круг его общения. Было установлено, что накануне кражи у соседей компания распивала спиртное. Вычислили и злоумышленника – им оказался неработающий кировчанин, 1988 года рождения, который приходил в гости к соседям.
Он помещен в изолятор временного содержания, решается вопрос о его аресте. Со слов подозреваемого, похищенное имущество он продал. Расследование продолжается.
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