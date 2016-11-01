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Новости / Происшествия

Две кировчанки попались на уловки интернет-мошенников

Сегодня, 13:29 | Просмотров: 107 | Версия для печати
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Вчера в отдел полиции № 1 УМВД России по г. Кирову обратилась 26-летняя кировчанка. На интернет-сайте девушка заказала цифровой фотоаппарат, за которой перечислила продавцу 40 тысяч рублей. Прождав месяц и не получив покупку, потерпевшая поняла, что перевела деньги мошеннику.

В этот же день пришла в полицию другая кировчанка, которая таким же образом потеряла деньги: она перевела Интернет-магазину за чехлы для мягкой мебели более 36 тысяч рублей, но осталась ни с чем.

По фактам мошенничества проводится проверка.

УМВД России по Кировской области просит граждан быть более внимательными при покупках через сеть Интернет: перед тем, как перевести деньги незнакомому человеку или фирме, ознакомьтесь с отзывами других покупателей, пользуйтесь услугами проверенных продавцов и Интернет-магазинов.


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