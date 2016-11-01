Две кировчанки попались на уловки интернет-мошенников
Сегодня, 13:29 | Просмотров: 107 | Версия для печати
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В этот же день пришла в полицию другая кировчанка, которая таким же образом потеряла деньги: она перевела Интернет-магазину за чехлы для мягкой мебели более 36 тысяч рублей, но осталась ни с чем.
По фактам мошенничества проводится проверка.
УМВД России по Кировской области просит граждан быть более внимательными при покупках через сеть Интернет: перед тем, как перевести деньги незнакомому человеку или фирме, ознакомьтесь с отзывами других покупателей, пользуйтесь услугами проверенных продавцов и Интернет-магазинов.
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