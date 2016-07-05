В Вятских Полянах гость ушел, забрав деньги хозяйки

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После новогодних выходных дней в межмуниципальный отдел МВД России «Вятскополянский» обратилась 42-летняя жительница районного центра – у нее из дома пропало 20 тысяч рублей.Как выяснилось, в праздники у нее в гостях был малознакомый мужчина. Вскоре он ушел, а вместе с ним пропали и деньги.Полицейские установили злоумышленника. Как выяснилось, неработающий 30-летний уроженец Малмыжа уже успел уехать в Юрью к знакомым. Его задержали. Сегодня он будет доставлен в Вятскополянский отдел полиции для поведения следственных действий и установления всех обстоятельств по уголовному делу.