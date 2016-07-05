ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

ГТРК Вятка - новости Кирова и Кировской области

Сегодня четверг

12 января 2017г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 59.4978
EURO: 63.2759
Погода в городе Кирове:
вечером:  -12...-10°C
ночью:  -13...-11°C
Добавить в избранное
Новости / Происшествия

В Вятских Полянах гость ушел, забрав деньги хозяйки

Сегодня, 13:37 | Просмотров: 122 | Версия для печати
Поделиться новостью:
После новогодних выходных дней в межмуниципальный отдел МВД России «Вятскополянский» обратилась 42-летняя жительница районного центра – у нее из дома пропало 20 тысяч рублей.

Как выяснилось, в праздники у нее в гостях был малознакомый мужчина. Вскоре он ушел, а вместе с ним пропали и деньги.

Полицейские установили злоумышленника. Как выяснилось, неработающий 30-летний уроженец Малмыжа уже успел уехать в Юрью к знакомым. Его задержали. Сегодня он будет доставлен в Вятскополянский отдел полиции для поведения следственных действий и установления всех обстоятельств по уголовному делу.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Последние новости

Покупатель, увидев нож на прилавке, пошел на разбой

15:44 12.01.2017


Покупатель, увидев нож на прилавке, пошел на разбой

Только вышла на свободу и вновь за решетку

15:14 12.01.2017


Только вышла на свободу и вновь за решетку

В Вятских Полянах гость ушел, забрав деньги хозяйки

13:37 12.01.2017


В Вятских Полянах гость ушел, забрав деньги хозяйки

Две кировчанки попались на уловки интернет-мошенников

13:29 12.01.2017


Две кировчанки попались на уловки интернет-мошенников

Кража ноутбука из комнаты в коммуналке раскрыта

13:24 12.01.2017


Кража ноутбука из комнаты в коммуналке раскрыта

Пробное заявление на зачисление ребенка в 1 класс

10:26 12.01.2017


Пробное заявление на зачисление ребенка в 1 класс

Полиция изъяла 2 тысячи литров спиртосодержащей жидкости

10:18 12.01.2017


Полиция изъяла 2 тысячи литров спиртосодержащей жидкости

Все новости

Вести. Кировская область

В церкви Святителя Николая в Котельниче вновь зазвучал колокольный звон

17:52 12.01.2017


В церкви Святителя Николая в Котельниче вновь зазвучал колокольный звон

В Кирове создали уникальную Вятскую азбуку для слепых и слабовидящих детей

17:50 12.01.2017


В Кирове создали уникальную Вятскую азбуку для слепых и слабовидящих детей

В Кирове чествовали звезд Вятского спорта

15:26 12.01.2017


В Кирове чествовали звезд Вятского спорта

К Рождеству каждый храм отличился при создании своего вертепа

11:54 12.01.2017


К Рождеству каждый храм отличился при создании своего вертепа

Зоозащитники выступают за ужесточение наказания для живодеров

11:52 12.01.2017


Зоозащитники выступают за ужесточение наказания для живодеров

Все новости

Реклама

Реклама

Вместе Киров

Похожие новости:

90 тысяч рублей - за "подарок" от "друга" из соцсетей

05.07.2016


90 тысяч рублей - за "подарок" от "друга" из соцсетей

Доверчивая пенсионерка одолжила мошеннице более 100 тысяч рублей

31.08.2015


Доверчивая пенсионерка одолжила мошеннице более 100 тысяч рублей

Хотела продать мед, но лишилась денег на карте

13.09.2016


Хотела продать мед, но лишилась денег на карте

Кировчанка лишилась 800 тысяч рублей, поверив мошеннику

14.09.2016


Кировчанка лишилась 800 тысяч рублей, поверив мошеннику

Вятскополянская пенсионерка перевела аферистам 136 тысяч рублей

22.09.2016


Вятскополянская пенсионерка перевела аферистам 136 тысяч рублей

В Вятских Полянах 36-летний мужчина и его 65-летняя мать расчленили тело женщины и утопили останки в реке.

03.02.2016


В Вятских Полянах 36-летний мужчина и его 65-летняя мать расчленили тело женщины и утопили останки в реке.

Популярные новости

В Кирове начинается массовый вывоз снега с улиц (ГРАФИК).

02.01.2017


В Кирове начинается массовый вывоз снега с улиц (ГРАФИК).

В Кировскую область пришли устойчивые морозы

04.01.2017


В Кировскую область пришли устойчивые морозы

В Кировской области ожидается резкое похолодание.

02.01.2017


В Кировской области ожидается резкое похолодание.

Умелец из села Макарье Котельничского района

30.12.2016


Умелец из села Макарье Котельничского района

В Кировской области объявлено метеопредупреждение.

31.12.2016


В Кировской области объявлено метеопредупреждение.

Вечером в Вятских Полянах горел жилой дом (ФОТО)

04.01.2017


Вечером в Вятских Полянах горел жилой дом (ФОТО)

© Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Вятка" 2006 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл - ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка". Для детей старше 16 летwww.gtrk-vyatka.ru
Рейтинг@Mail.ru


Наверх