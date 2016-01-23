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Новости / Происшествия

Только вышла на свободу и вновь за решетку

Сегодня, 15:14 | Просмотров: 134 | Версия для печати
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В 2016 году в медчасти исправительной колонии №18 женщина, осужденная за убийство к 9 годам лишения свободы, совершила дерзкое нападение на сотрудницу ИК.

Грубо нарушая установленный режим отбывания наказания с целью дезорганизации деятельности учреждения, она умышленно с силой нанесла сотруднице один удар головой в область грудной клетки, причинив ей физическую боль.

Следует отметить, что противоправное действие в отношении сотрудника, женщина совершила за несколько месяцев до освобождения. На свободе она гуляла недолго.

Омутнинским районным судом ей назначено наказание 2 года 4 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Подсудимая с предъявленным обвинением полностью согласилась. Женщину заключили под стражу в зале судебного заседания. Приговор не вступил в законную силу.


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