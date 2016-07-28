Покупатель, увидев нож на прилавке, пошел на разбой

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Вчера вечером участковому уполномоченному полиции, обслуживающему село Шестаково Слободского района, позвонила продавец магазина – местный ранее судимый 61-летний мужчина, угрожая ей ножом, похитил из кассы выручку в сумме 8 тысяч рублей.Участковый направился на поиски злоумышленника и доложил о произошедшем в дежурную часть отдела полиции, откуда в село была незамедлительно направлена следственно-оперативная группа. Подозреваемого задержали, похищенные деньги были у него изъяты.Как выяснилось, неоднократно ранее привлекавшийся к уголовной ответственности мужчина пришел около 17 часов в магазин. Других посетителей в это время не было. Увидев лежащие на прилавке ножи для нарезки продуктов, он схватил их и стал угрожать продавцу, та спряталась от неадекватного посетителя в подсобном помещении и вызвала полицию.Подозреваемого доставили в отдел. В отношении него возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Расследование продолжается.