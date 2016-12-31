В Кирово-Чепецке столкнулись две иномарки.

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ДТП произошло около 18 часов 14.01.2017 года.

В Кирово-Чепецке на улице Производственной произошло столкновение автомобилей Suzuki Grand Vitara и Mitsubishi Colt.

Одна из иномарок получила большие повреждения, смят моторный отсек.

Есть пострадавшие.

Удар был настолько сильным, что сработали подушки безопасности.

Обстоятельства ДТП выясняются. Для ликвидации последствий происшествия привлекались 8 человек и 3 единицы техники.

фото ГУ МЧС по Кировской области