В Кирово-Чепецке столкнулись две иномарки
Вчера, 10:41 | Просмотров: 287 | Версия для печати
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ДТП произошло около 18 часов 14.01.2017 года.
В Кирово-Чепецке на улице Производственной произошло столкновение автомобилей Suzuki Grand Vitara и Mitsubishi Colt.
Одна из иномарок получила большие повреждения, смят моторный отсек.
Есть пострадавшие.
Удар был настолько сильным, что сработали подушки безопасности.
Обстоятельства ДТП выясняются. Для ликвидации последствий происшествия привлекались 8 человек и 3 единицы техники.
фото ГУ МЧС по Кировской области
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