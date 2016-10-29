В Кирово-Чепецк загорелся автомобиль-снегоуборщик.
Вчера, 10:56 | Просмотров: 271 | Версия для печати
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Авария произошла около 16 часов 14.01.2017 года.
В г. Кирово-Чепецк на перекрестке улиц 60 лет Октября и Володарского во время движения загорелся автомобиль "ЗИЛ-4333".
Грузовик был задействован на снегоуборочных работах и был оборудован специальным устройством для чистки дорожного полотна.
Возгорание началось в районе моторного отсека.
Прибывшие на место ЧП пожарные быстро потушили возгорание, но от огня серьезно пострадал салон грузовика.
Для ликвидации последствий происшествия привлекались 8 человек и 3 единицы техники.
фото ГУ МЧС по Кировской области
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