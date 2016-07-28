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Новости / Происшествия

В Кирове снежная глыба упала с крыши на ребенка

Вчера, 18:40 | Просмотров: 1418 | Версия для печати
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Ребенок получил травму в результате падения снежной глыбы с крыши. Инцидент произошел в Кирове на улице Лепсе. 

Как сообщили в ГУ МЧС по Кировской области, ребенку оказали первую помощь. Его доставили в Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии. 

Добавим, что с начала зимнего периода зарегистрировано уже пять случев падения снега с крыш домов на людей.

Фото 43.mchs.gov.ru


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