В Кирове снежная глыба упала с крыши на ребенка

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Ребенок получил травму в результате падения снежной глыбы с крыши. Инцидент произошел в Кирове на улице Лепсе.





Как сообщили в ГУ МЧС по Кировской области, ребенку оказали первую помощь. Его доставили в Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии.





Добавим, что с начала зимнего периода зарегистрировано уже пять случев падения снега с крыш домов на людей.





Фото 43.mchs.gov.ru