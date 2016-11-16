В Кикнурском районе в кювет улетел автомобиль "LADA Granta"

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ДТП произошло в 12 часов 15.01.2017 года.

На 39 километре автодороги Яранск - Кикнур водитель автомобиля "LADA Granta" не справился с управлением и вылетел в кювет.

Автомобиль перевернулся и получил серьезные повреждения.

Есть пострадавшие.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Для ликвидации последствий происшествия привлекались 7 человек и 3 единицы техники.

фото ГУ МЧС по Кировской области