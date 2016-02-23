В Слободском сгорел бокс теплой автостоянки с автомобилями.

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Пожар произошел в 5 часов утра 15.01.2017 года.

В г. Слободской на улице Гоголя загорелось здание из железобетонных блоков бокса теплой автостоянки.

Внутри находились несколько автотранспортных средств.

В результате пожара обгорели моторный отсек, салон, лакокрасочное покрытие кабины трактора МТЗ-82.

Также от огня пострадал автомобиль "Peugeot Boxer". Закоптились стены и потолок бокса.

Информации о пострадавших нет.

Размер материального ущерба устанавливается. Для тушения пожара привлекались 5 человека и 2 единицы техники от МЧС.

фото МЧС РФ