В Слободском сгорел бокс теплой автостоянки с автомобилями.
Вчера, 20:58 | Просмотров: 466 | Версия для печати
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Пожар произошел в 5 часов утра 15.01.2017 года.
В г. Слободской на улице Гоголя загорелось здание из железобетонных блоков бокса теплой автостоянки.
Внутри находились несколько автотранспортных средств.
В результате пожара обгорели моторный отсек, салон, лакокрасочное покрытие кабины трактора МТЗ-82.
Также от огня пострадал автомобиль "Peugeot Boxer". Закоптились стены и потолок бокса.
Информации о пострадавших нет.
Размер материального ущерба устанавливается. Для тушения пожара привлекались 5 человека и 2 единицы техники от МЧС.
фото МЧС РФ
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