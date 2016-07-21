Из квартиры кировчанки пропали золотые украшения

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В отдел полиции №1 УМВД России по г. Кирову обратилась 63-летняя жительница областного центра – у нее из квартиры пропали ювелирные украшения: браслет, три кольца и серьги - на общую сумму 18 тысяч рублей.Точную дату пропажи потерпевшая не могла сказать, так как некоторое время не проверяла место хранения украшений из золота. Однако, как выяснилось, проникновения в квартиру не совершалось, то есть к хищению был причастен кто-то из круга общения пенсионерки, вхожий в дом.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили злоумышленницу - ранее судимую неработающую 38-летнюю знакомую сына пенсионерки.В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело, она может быть приговорена к 5 годам лишения свободы. Часть похищенного удалось у нее изъять. В настоящее время проводятся следственные действия.