Из квартиры кировчанки пропали золотые украшения
Сегодня, 12:59 | Просмотров: 102 | Версия для печати
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Точную дату пропажи потерпевшая не могла сказать, так как некоторое время не проверяла место хранения украшений из золота. Однако, как выяснилось, проникновения в квартиру не совершалось, то есть к хищению был причастен кто-то из круга общения пенсионерки, вхожий в дом.
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили злоумышленницу - ранее судимую неработающую 38-летнюю знакомую сына пенсионерки.
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело, она может быть приговорена к 5 годам лишения свободы. Часть похищенного удалось у нее изъять. В настоящее время проводятся следственные действия.
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