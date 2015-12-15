В Уржумском районе гость ограбил хозяев

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В отдел МВД России по Уржумскому району поступило сообщение о том, что на пожилую супружескую чету, проживающую в селе Шевнино, напал их знакомый.Как выяснилось, сначала гость - односельчанин, ранее судимый неработающий мужчина, 1987 года рождения - и хозяева распивали спиртное, а потом у молодого человека возник умысел на хищение. Он нанес побои хозяину дома и стал, угрожая ножом, требовать у его 58-летней супруги деньги. Пенсионерка, испугавшись, отдала наличность, хранившуюся дома, – 4 тысяч рублей. С деньгами злоумышленник покинул их дом.Сообщили в полицию потерпевшие о произошедшем только на следующий день. Из села налетчик к тому времени уехал, но, как выяснили полицейские, недалеко – в районный центр – тратить похищенные деньги. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали злоумышленника на территории города Уржума.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК России «Разбой, совершенный с применением оружия». Проводятся следственные действия, также полицейские устанавливают возможную причастность задержанного к совершению иных преступлений или административных правонарушений.