Свечинец сменит студенческую скамью на нары
Сегодня, 13:22 | Просмотров: 120 | Версия для печати
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Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа пункта полиции «Свечинский» заподозрила, что ночью в магазин проник подросток, так как отверстие в оконной решетке было очень небольшое.
По факту кражи с проникновением в помещение было возбуждено уголовное дело. В ходе подворного и поквартирного обхода и опроса населения полицейские установили, что накануне в родное село приезжал 17-летний студент техникума из Свечи, однако к родителям он не заходил, дома не ночевал.
Подозреваемого полицейские разыскали на следующий день в Свече. Он признался в совершении кражи, как выяснилось, часть денег он уже успел потратить: купил новую обувь, старую (в которой ходил «на дело») выкинул, новый сотовый телефон.
В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
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