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Водители, севшие пьяными за руль, теперь отбывают наказание на общественных работах

Сегодня, 17:53 | Просмотров: 110 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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Выпил - за руль не садись! Эту фразу знают все водители, но некоторых это не останавливает. Практически ежедневно сотрудники ГИБДД задерживают пьяных за рулем. Нарушители не только лишаются прав, но и отбывают наказание в виде общественных работ. Как это происходит?

Андрей заканчивает отрабатывать свои 186 часов обязательных работ. За вождением в пьяном виде попался второй раз. Видимо, первое лишение никакого результата не дало. Зато сейчас для себя сделал определенные выводы и пересмотрел отношение к управлению транспортным средством.

Водители, севшие пьяными за руль, теперь отбывают наказание на общественных работахАНДРЕЙ:
«Лучше бы на автобусе доехал до работы. Приходится таскать много инструмента с собой по работе. Ну что, сейчас будем носить в рукопашную инструмент».

Обязательные работы не останавливают некоторых лишенцев от желания вновь сесть за руль в состоянии опьянения, тем более, что кто-то из них никогда не имел прав на управление транспортным средством.

Водители, севшие пьяными за руль, теперь отбывают наказание на общественных работахДМИТРИЙ КАЛИНИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ФКУ УИ УФСИН РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Ну, это говорит о том, что есть категория лиц, которые не воспринимают профилактическую работу и то наказание, которое назначается. Я считаю, что мягкое наказание. Но, к сожалению, судебная практика такая, что они повторно осуждаются, и более 60% осуждаются вновь к наказаниям, не связанным с лишением свободы».

Как показывает статистика ГИБДД, за прошлый год на территории региона было совершено 155 автомобильных аварий по вине нетрезвых водителей. Погибло 44 человека и 202 получили травмы.

Водители, севшие пьяными за руль, теперь отбывают наказание на общественных работахМАРИЯ ШИЛЯЕВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА УПРАВЛЕНИЯ ГИБДД УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Инспекторы ДПС ежедневно задерживают водителей, позволивших сесть за руль в нетрезвом состоянии. Всего по итогам 2016 года сотрудниками Госавтоинспекции был задержано более 4-х тысяч водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения. Еще 1708 отказались от прохождения медицинского освидетельствования».

Напомним, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения и за отказ от прохождения медицинского освидетельствования предусмотрено наказание в виде лишения права управления от полутора до двух лет, а также административный штраф в размере 30 000 рублей. За повторное нарушение предусмотрена уголовная ответственность.


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