Водители, севшие пьяными за руль, теперь отбывают наказание на общественных работах

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Выпил - за руль не садись! Эту фразу знают все водители, но некоторых это не останавливает. Практически ежедневно сотрудники ГИБДД задерживают пьяных за рулем. Нарушители не только лишаются прав, но и отбывают наказание в виде общественных работ. Как это происходит?Андрей заканчивает отрабатывать свои 186 часов обязательных работ. За вождением в пьяном виде попался второй раз. Видимо, первое лишение никакого результата не дало. Зато сейчас для себя сделал определенные выводы и пересмотрел отношение к управлению транспортным средством.Обязательные работы не останавливают некоторых лишенцев от желания вновь сесть за руль в состоянии опьянения, тем более, что кто-то из них никогда не имел прав на управление транспортным средством.Как показывает статистика ГИБДД, за прошлый год на территории региона было совершено 155 автомобильных аварий по вине нетрезвых водителей. Погибло 44 человека и 202 получили травмы.Напомним, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения и за отказ от прохождения медицинского освидетельствования предусмотрено наказание в виде лишения права управления от полутора до двух лет, а также административный штраф в размере 30 000 рублей. За повторное нарушение предусмотрена уголовная ответственность.