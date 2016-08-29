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Новости / Происшествия

Встреча друзей по переписке завершилась грабежом

Вчера, 15:19 | Просмотров: 109 | Версия для печати
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8-го января около 14 часов в Кирове возле торгового центра на улице Воровского был ограблен 27-летний котельничанин.

Молодой человек в социальных сетях познакомился с кировчанкой, которая активно предлагала продолжить знакомство вживую. Друзья по переписке договорились встретиться в кафе в торговом центре. Девушка, пришедшая на встречу с подругой, предложила продолжить знакомство в ее квартире.
 
Встреча друзей по переписке завершилась грабежом 
 

Котельничанин согласился, однако возле выхода из торгового центра его ждали четверо молодых людей - знакомых подруги по интернет-переписке. Гость из Котельнича был избит и лишился наличности в сумме 5 000 рублей.

Полицейскими изъята видеозапись камер наблюдения, на которой видно, что после нападения один из подозреваемых сматывает с кистей рук нечто похожее на боксерские бинты, предназначенные для защиты пальцев и суставов от травм во время кулачного боя.
 
Встреча друзей по переписке завершилась грабежом 
 

По словам участников нападения, вырученные таким образом деньги они потратили на фастфуд.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Пострадавший был вынужден обратиться за медицинской помощью.

У сотрудников УМВД России по г. Кирову есть основания полагать, что подозреваемые не первый раз реализуют подобную схему отъема денег у граждан. Полицейскими устанавливаются потерпевшие от их действий.

Всем, кто пострадал, оказавшись в подобной ситуации, необходимо обратиться в полицию по телефону: 56-60-20 или 02.


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