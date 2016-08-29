Встреча друзей по переписке завершилась грабежом 

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Молодой человек в социальных сетях познакомился с кировчанкой, которая активно предлагала продолжить знакомство вживую. Друзья по переписке договорились встретиться в кафе в торговом центре. Девушка, пришедшая на встречу с подругой, предложила продолжить знакомство в ее квартире.

Полицейскими изъята видеозапись камер наблюдения, на которой видно, что после нападения один из подозреваемых сматывает с кистей рук нечто похожее на боксерские бинты, предназначенные для защиты пальцев и суставов от травм во время кулачного боя.

8-го января около 14 часов в Кирове возле торгового центра на улице Воровского был ограблен 27-летний котельничанин.Котельничанин согласился, однако возле выхода из торгового центра его ждали четверо молодых людей - знакомых подруги по интернет-переписке. Гость из Котельнича был избит и лишился наличности в сумме 5 000 рублей.По словам участников нападения, вырученные таким образом деньги они потратили на фастфуд.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.Пострадавший был вынужден обратиться за медицинской помощью.У сотрудников УМВД России по г. Кирову есть основания полагать, что подозреваемые не первый раз реализуют подобную схему отъема денег у граждан. Полицейскими устанавливаются потерпевшие от их действий.Всем, кто пострадал, оказавшись в подобной ситуации, необходимо обратиться в полицию по телефону: 56-60-20 или 02.