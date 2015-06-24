Жительница Восточного, набирая в роднике крещенскую воду, утонула

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В ночь с 18 на 19 января в поселке Восточный Омутнинского района произошло несчастье. 85-летняя пенсионерка утонула, набирая в роднике крещенскую воду.





Как сообщили в СУ СК по Кировской области, женщина отправилась за святой водой к роднику, впадавшему в водоем. Внук забил тревогу еще ночью, однако тело нашли лишь к утру. Признаков насильственной смерти не обнаружено. По версии следствия, погибшая упала в воду, а выбраться уже не смогла.





В следкоме добавили, что на берегу родника замечены следы только пенсионерки. В ГУ МЧС по Кировской области сообщили, что медики и спасатели здесь не дежурили. Родник не входил в список официальных мест для крещенских купаний. Единственная в Омутнинском районе купель была организована на водохранилище.





Фото bic-omut.ru