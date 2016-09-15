В аэропорту у пассажирки украли смартфон
Вчера, 15:50 | Просмотров: 112 | Версия для печати
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В ходе оперативно-розыскных мероприятий и благодаря слаженным действиям полицейских Кировского ЛО МВД России на транспорте подозреваемого удалось задержать в тот же день в поселке Мирный города Кирова. 22-летний ранее судимый житель г. Слободского работает водителем в транспортной компании и в аэропорт привозил напитки.
Как было установлено, пройдя через металлоискатель сразу же после потерпевшей, он заметил оставленный телефон в лотке, куда также сложил и свои вещи. Выполнив свою работу, он, выходя из здания аэропорта, забрал все содержимое лотка с собой, в т.ч. и чужой мобильный телефон.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».
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