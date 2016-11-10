Кировчане всё ещё верят в "блокировку" банковской карты
Вчера, 16:17 | Просмотров: 127 | Версия для печати
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По телефону «сотрудник банка» попросил назвать данные ее карты для разблокировки. В результате со счета пенсионерки мошенники списали 18 тысяч рублей.
Днем позже у другой кировской пенсионерки таким же образом списали 10 тысяч рублей, а у пенсионера 1948 года рождения около 6 тысяч рублей.
По всем фактам мошенничества проводятся оперативно-розыскные мероприятия.
Полиция в очередной раз предупреждает граждан о необходимости быть бдительнее и не доверять подобным сообщениям. Информацию, касающуюся ваших счетов и карт, нужно уточнять в банке. Никогда не сообщайте данные карты чужим людям (коды, поступающие в смс, пароли от личного кабинета, цифры на обратной стороне карты и срок ее действия), даже сотрудникам банка.
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