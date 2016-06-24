Квартирант вынес из квартиры мебель и технику хозяйки
Вчера, 16:21 | Просмотров: 110 | Версия для печати
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В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого в краже – неработающего кировчанина, 1992 года рождения. Мужчина сознался в содеянном.
В отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК России. Ведется следствие.
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