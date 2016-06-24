Квартирант вынес из квартиры мебель и технику хозяйки

Поделиться новостью:

32-летняя кировчанка пришла принять свою квартиру по улице Калинина, которую сдавала посуточно, у квартиранта, однако дома его не оказалось. Вместе с арендатором пропали холодильник, стиральная машина, диван, телевизор и постельное белье. Потерпевшая оценила свой ущерб в 75 тысяч рублей.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого в краже – неработающего кировчанина, 1992 года рождения. Мужчина сознался в содеянном.В отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК России. Ведется следствие.