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Квартирант вынес из квартиры мебель и технику хозяйки

Вчера, 16:21 | Просмотров: 110 | Версия для печати
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32-летняя кировчанка пришла принять свою квартиру по улице Калинина, которую сдавала посуточно, у квартиранта, однако дома его не оказалось. Вместе с арендатором пропали холодильник, стиральная машина, диван, телевизор и постельное белье. Потерпевшая оценила свой ущерб в 75 тысяч рублей.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого в краже – неработающего кировчанина, 1992 года рождения. Мужчина сознался в содеянном.
В отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК России. Ведется следствие.


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