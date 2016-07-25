В Лузе в собственном доме ограбили пенсионера

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Два злоумышленника днем проникли в дом одиноко проживающего 87-летнего жителя Лузы и похитили деньги и имущество.Потерпевший, который проживает один и практически не выходит из дома, рассказал полицейским, что к нему пришли два молодых человека цыганской национальности, сказали, что в стране проходит обмен денег. Он вышел к ним, но они, подхватив его под руки, силой затащили в дом.Удерживая хозяина, злоумышленники обыскали помещение и открыто похитили деньги в сумме 30 тысяч рублей, куртку и сотовый телефон, после чего скрылись.В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили подозреваемых. Местные неработающие жители, 1990 и 1985 годов рождения, один из которых недавно освободился из мест лишения свободы, пытались скрыться от стражей порядка, но их задержали. Часть похищенного имущества (часть денег, мобильник и одежда) была у них изъята.В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК России «Грабеж, совершенный группой лиц». Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.