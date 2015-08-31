Взял деньги в долг и исчез
20 января 2017 12:27 | Просмотров: 128 | Версия для печати
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Как выяснилось, ранее сын женщины познакомился с неработающим мужчиной, 1981 года рождения. Некоторое время они общались. Сына пенсионерки положили в больницу, а знакомый продолжал заходить к ней в гости и как-то попросил денег в долг. Пожилая женщина одолжила ему 20 тысяч рублей, после чего «приятель» пропал. Пенсионерка в декабре обратилась в полицию.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по статье 159 УК России. Личность злоумышленника установлена. В настоящее время проводятся следственные действия.
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