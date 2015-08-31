Взял деньги в долг и исчез

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В отдел полиции №2 УМВД России по г. Кирову поступило сообщение о том, что еще летом прошлого года в отношении жительницы областного центра, 1935 года рождения, было совершено мошенничество.Как выяснилось, ранее сын женщины познакомился с неработающим мужчиной, 1981 года рождения. Некоторое время они общались. Сына пенсионерки положили в больницу, а знакомый продолжал заходить к ней в гости и как-то попросил денег в долг. Пожилая женщина одолжила ему 20 тысяч рублей, после чего «приятель» пропал. Пенсионерка в декабре обратилась в полицию.По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по статье 159 УК России. Личность злоумышленника установлена. В настоящее время проводятся следственные действия.