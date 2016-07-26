В областной Госавтоинспекции подвели итоги 2016 года

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Перед Госавтоинспекцией стоит задача снизить к 2020 году число погибших в ДТП почти на 30 процентов. В Кировской области в этом направлении работа активно ведется.Основная задача Госавтоинспекции - повышение культуры вождения, так как большинство аварий происходит по вине водителей: не соблюдают ПДД, сбивают пешеходов, превышают скоростной режим. И активная профилактическая работа дает свои плоды. За прошедший год количество ДТП уменьшилось на 4 процента, погибших - на 10, раненых - на 8 процентов.Нетрезвых водителей на дорогах тоже стало меньше. Но статистика все равно пока далека от желаемого результата. За год было задержано более шести тысяч водителей в состоянии алкогольного опьянения.В выявлении нарушений помогли и приборы фотовидеофиксации. В сутки они регистрируют от 20 до 50 нарушений. Кстати, в планах на 2017 год - поставить еще 10 приборов Кордон. Что еще касается нововведений этого года, то один из главных - возможность оформить ОСАГО в электронном виде. Уже действует страховой полис владельца транспорта в электронном виде. Есть важные новшества и при получении водительских прав.Летом вступят в силу новшества при организованной перевозки детей: автобусы производства старше 10 лет отныне запрещены к эксплуатации. Также кировчане могут воспользоваться 30-процентной скидкой при оплате госпошлины через портал госуслуг.