В областной Госавтоинспекции подвели итоги 2016 года
20 января 2017 15:15 | Просмотров: 179 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
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Основная задача Госавтоинспекции - повышение культуры вождения, так как большинство аварий происходит по вине водителей: не соблюдают ПДД, сбивают пешеходов, превышают скоростной режим. И активная профилактическая работа дает свои плоды. За прошедший год количество ДТП уменьшилось на 4 процента, погибших - на 10, раненых - на 8 процентов.
АЛЕКСАНДР ПЛОТНИКОВ, НАЧАЛЬНИК УГИБДД ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«К сожалению, у нас 6 детей погибли, но показатель тоже меньше. Так, в 2015 году погибло 8 детей на дорогах. В целом по области ситуация с детским травматизмом стабильная, низкие показатели с участием детей».
Нетрезвых водителей на дорогах тоже стало меньше. Но статистика все равно пока далека от желаемого результата. За год было задержано более шести тысяч водителей в состоянии алкогольного опьянения.
АЛЕКСАНДР ПЛОТНИКОВ, НАЧАЛЬНИК УГИБДД ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Помогли общественники - ДНД, активисты ночного патруля и профсоюз таксистов. С участием их задержаны около 100 водителей в состоянии алкогольного опьянения».
В выявлении нарушений помогли и приборы фотовидеофиксации. В сутки они регистрируют от 20 до 50 нарушений. Кстати, в планах на 2017 год - поставить еще 10 приборов Кордон. Что еще касается нововведений этого года, то один из главных - возможность оформить ОСАГО в электронном виде. Уже действует страховой полис владельца транспорта в электронном виде. Есть важные новшества и при получении водительских прав.
АЛЕКСАНДР ПЛОТНИКОВ, НАЧАЛЬНИК УГИБДД ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«У нас такие изменения, как замена водительского удостоверения в МФЦ. То есть не обязательно надо приходить в Госавтоинспекцию. Просто идете в МФЦ и получаете госуслугу, как они там оказываются».
Летом вступят в силу новшества при организованной перевозки детей: автобусы производства старше 10 лет отныне запрещены к эксплуатации. Также кировчане могут воспользоваться 30-процентной скидкой при оплате госпошлины через портал госуслуг.
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