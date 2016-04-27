Коллегия УМВД о результатах работы кировской полиции в 2016 году

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Сегодня в региональном управлении МВД шла речь о том, каких результатов добилась кировская полиция в 2016 году.

За прошлый год в органы внутренних дел поступило более трехсот тысяч заявлений о происшествиях. Основная доля преступлений приходится на кражи, побои, истязания, мошенничество, угоны автотранспорта и незаконный оборот наркотиков.Произошел ряд серьезных изменений в структуре органов внутренних дел. Подразделения ОМОН, СОБР, вневедомственной охраны, лицензионно-разрешительной работы перешли в нацгвардию, а в состав МВД включены миграционная служба и ведомство по контролю за оборотом наркотиков.Отличившимся сотрудникам полиции вручили медали, почетные грамоты и благодарности.