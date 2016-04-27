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Коллегия УМВД о результатах работы кировской полиции в 2016 году

20 января 2017 15:17 | Просмотров: 592 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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Сегодня в региональном управлении МВД шла речь о том, каких результатов добилась кировская полиция в 2016 году.
 
 
За прошлый год в органы внутренних дел поступило более трехсот тысяч заявлений о происшествиях. Основная доля преступлений приходится на кражи, побои, истязания, мошенничество, угоны автотранспорта и незаконный оборот наркотиков.

Коллегия УМВД о результатах работы кировской полиции в 2016 годуКОНСТАНТИН СЕЛЯНИН, НАЧАЛЬНИК УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В этих целях обеспечить безусловное выполнение требований МВД, объявляющих порядок взаимодействия. Повысить эффективность ведомственного и процессуального контроля за расследованием преступлений, улучшением качества следствий и дознания, сокращение сроков расследования преступлений».

Произошел ряд серьезных изменений в структуре органов внутренних дел. Подразделения ОМОН, СОБР, вневедомственной охраны, лицензионно-разрешительной работы перешли в нацгвардию, а в состав МВД включены миграционная служба и ведомство по контролю за оборотом наркотиков.

Коллегия УМВД о результатах работы кировской полиции в 2016 годуИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Безусловно это потребовало от вас дополнительных усилий, для того чтобы решить оргпроблемы и не допустить снижения качества работы по обеспечению общественной безопасности. Сотрудники УМВД справились с поставленной задачей».

Отличившимся сотрудникам полиции вручили медали, почетные грамоты и благодарности.


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