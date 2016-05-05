У оричевского пенсионера отняли запас вяленой рыбы

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К 62-летнему жителю Оричей пришел в гости 29-летний знакомый, ранее судимый, неработающий. Он попросил у хозяина рыбы, но тот ему отказал. Тогда гость несколько раз ударил пенсионера, забрал корзину с 4 килограммами вяленой рыбы и ушел. Пострадавший обратился в полицию.Полицейские задержали злоумышленника. В отношении него было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК России «Грабеж, совершенный с применением насилия».Решается вопрос о заключении подозреваемого на период проведения следственных действий под стражу. Кроме того, он еще подозревается в совершении кражи имущества из гаража другого жителя райцентра.