У оричевского пенсионера отняли запас вяленой рыбы
20 января 2017 16:08 | Просмотров: 184 | Версия для печати
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Полицейские задержали злоумышленника. В отношении него было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК России «Грабеж, совершенный с применением насилия».
Решается вопрос о заключении подозреваемого на период проведения следственных действий под стражу. Кроме того, он еще подозревается в совершении кражи имущества из гаража другого жителя райцентра.
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