Хотел помочь другу и лишился денег
20 января 2017 16:16 | Просмотров: 158 | Версия для печати
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Оказалось, что в социальной сети от имени друга писал мошенник, взломавший его аккаунт. Он попросил у омутчанина 3 тысячи рублей в долг. Не чувствуя подвоха, 36-летний потерпевший перевел деньги, а через некоторое время узнал, что был обманут.
По факту мошенничества проводится проверка.
Полиция рекомендует гражданам при поступлении подобных просьб сперва перезванивать своим знакомым, чтобы удостовериться, что они на самом деле нуждаются в вашей финансовой поддержке.
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