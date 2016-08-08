ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

ГТРК Вятка - новости Кирова и Кировской области

Сегодня воскресенье

22 января 2017г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 59.6697
EURO: 63.7272
Погода в городе Кирове:
вечером:  -7...-5°C
ночью:  -4...-2°C
Добавить в избранное
Новости / Происшествия

Хотел помочь другу и лишился денег

20 января 2017 16:16 | Просмотров: 158 | Версия для печати
Поделиться новостью:
Житель Омутнинска перевел деньги мошеннику, думая, что помогает другу.

Оказалось, что в социальной сети от имени друга писал мошенник, взломавший его аккаунт. Он попросил у омутчанина 3 тысячи рублей в долг. Не чувствуя подвоха, 36-летний потерпевший перевел деньги, а через некоторое время узнал, что был обманут.

По факту мошенничества проводится проверка.

Полиция рекомендует гражданам при поступлении подобных просьб сперва перезванивать своим знакомым, чтобы удостовериться, что они на самом деле нуждаются в вашей финансовой поддержке.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Последние новости

В Удмуртии задержан кировчанин, находящийся в федеральном розыске

12:45 22.01.2017


В Удмуртии задержан кировчанин, находящийся в федеральном розыске

В Яранске открыли легкоатлетический манеж

12:30 22.01.2017


В Яранске открыли легкоатлетический манеж

В Климовке завершили ремонт небезопасной плотины

12:17 22.01.2017


В Климовке завершили ремонт небезопасной плотины

В Кирове таксисты запланировали забастовку

11:55 22.01.2017


В Кирове таксисты запланировали забастовку

Сотрудник кировского УФСИН попался на взятке.

13:14 21.01.2017


Сотрудник кировского УФСИН попался на взятке.

В Уржуме 6 человек тушили гараж с дорогой иномаркой.

13:04 21.01.2017


В Уржуме 6 человек тушили гараж с дорогой иномаркой.

В Белохолуницком районе "ГАЗ" врезался в прицеп фуры "Вольво".

12:55 21.01.2017


В Белохолуницком районе "ГАЗ" врезался в прицеп фуры "Вольво".

Все новости

Вести. Кировская область

Коллегия УМВД о результатах работы кировской полиции в 2016 году

15:17 20.01.2017


Коллегия УМВД о результатах работы кировской полиции в 2016 году

В областной Госавтоинспекции подвели итоги 2016 года

15:15 20.01.2017


В областной Госавтоинспекции подвели итоги 2016 года

«Всероссийский заповедный урок» в Ильинской средней школе

12:04 20.01.2017


«Всероссийский заповедный урок» в Ильинской средней школе

Братья-изобретатели из Котельничского района провели первые испытания вятского ноу-хау

10:38 20.01.2017


Братья-изобретатели из Котельничского района провели первые испытания вятского ноу-хау

Новый формат работы ОЗС

10:35 20.01.2017


Новый формат работы ОЗС

Все новости

Реклама

Реклама

Вместе Киров

Похожие новости:

Еще трое жителей Кировской области пострадали от мошенников

08.08.2016


Еще трое жителей Кировской области пострадали от мошенников

Мошенник выманил у заведующей магазином 50 тысяч рублей

18.08.2016


Мошенник выманил у заведующей магазином 50 тысяч рублей

Хотел взять кредит, но сам отдал деньги мошеннику

14.12.2016


Хотел взять кредит, но сам отдал деньги мошеннику

Кировчанин хотел продать кровать и лишился денег

15.11.2016


Кировчанин хотел продать кровать и лишился денег

Житель Кирова "выиграл" джип и лишился 80 тысяч рублей.

12.06.2016


Житель Кирова "выиграл" джип и лишился 80 тысяч рублей.

Житель Нолинска расчитывал получить страховку и лишился 158 тысяч рублей.

26.09.2016


Житель Нолинска расчитывал получить страховку и лишился 158 тысяч рублей.

Популярные новости

Хирург отказал в помощи пациенту с черепно-мозговой травмой

13.01.2017


Хирург отказал в помощи пациенту с черепно-мозговой травмой

В Кирове снежная глыба упала с крыши на ребенка

15.01.2017


В Кирове снежная глыба упала с крыши на ребенка

Жительница Восточного, набирая в роднике крещенскую воду, утонула

19.01.2017


Жительница Восточного, набирая в роднике крещенскую воду, утонула

В Белохолуницком районе "ГАЗ" врезался в прицеп фуры "Вольво".

21.01.2017


В Белохолуницком районе "ГАЗ" врезался в прицеп фуры "Вольво".

Древнейшие грамоты обнаружены в госархиве КО

16.01.2017


Древнейшие грамоты обнаружены в госархиве КО

В Кирове сгорел мебельный цех (ФОТО)

17.01.2017


В Кирове сгорел мебельный цех (ФОТО)

© Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Вятка" 2006 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл - ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка". Для детей старше 16 летwww.gtrk-vyatka.ru
Рейтинг@Mail.ru


Наверх