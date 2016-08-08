Хотел помочь другу и лишился денег

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Житель Омутнинска перевел деньги мошеннику, думая, что помогает другу.Оказалось, что в социальной сети от имени друга писал мошенник, взломавший его аккаунт. Он попросил у омутчанина 3 тысячи рублей в долг. Не чувствуя подвоха, 36-летний потерпевший перевел деньги, а через некоторое время узнал, что был обманут.По факту мошенничества проводится проверка.Полиция рекомендует гражданам при поступлении подобных просьб сперва перезванивать своим знакомым, чтобы удостовериться, что они на самом деле нуждаются в вашей финансовой поддержке.