В Белохолуницком районе "ГАЗ" врезался в прицеп фуры "Вольво".
Вчера, 12:55 | Просмотров: 958 | Версия для печати
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ДТП произошло в шесть часов утра 20 января 2017 года.
На 90-ом километре автодороги Киров - Белая Холуница - Омутнинск - Афанасьево - граница Пермского края.
Водитель фуры «Вольво» с прицепом не справился с управлением. Во время экстренного торможения прицеп вылетел на полосу встречного движения.
В это время во встречном направлении двигался автомобиль «ГАЗ», который на большой скорости врезался в помеху на дороге.
Водитель "ГАЗ" не успел ничего сделать, чтобы спасти себя и свой автомобиль.
28-летний молодой человек погиб на месте ДТП. Его пассажир - мужчина 30-ти лет выжил и получил серьезные травмы.
От удара грузовик и прицеп превратились в груду металла.
Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.
фото УГИБДД УМВД России по Кировской области, ГУ МЧС России по Кировской области
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