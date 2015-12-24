В Белохолуницком районе "ГАЗ" врезался в прицеп фуры "Вольво".

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ДТП произошло в шесть часов утра 20 января 2017 года.

На 90-ом километре автодороги Киров - Белая Холуница - Омутнинск - Афанасьево - граница Пермского края.

Водитель фуры «Вольво» с прицепом не справился с управлением. Во время экстренного торможения прицеп вылетел на полосу встречного движения.

В это время во встречном направлении двигался автомобиль «ГАЗ», который на большой скорости врезался в помеху на дороге.

Водитель "ГАЗ" не успел ничего сделать, чтобы спасти себя и свой автомобиль.

28-летний молодой человек погиб на месте ДТП. Его пассажир - мужчина 30-ти лет выжил и получил серьезные травмы.

От удара грузовик и прицеп превратились в груду металла.

Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

фото УГИБДД УМВД России по Кировской области, ГУ МЧС России по Кировской области