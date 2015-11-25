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Новости / Происшествия

В Уржуме 6 человек тушили гараж с дорогой иномаркой.

Вчера, 13:04 | Просмотров: 652 | Версия для печати
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ЧП произошло около трех часов ночи 21.01.2017 года.
 
В Уржуме на улице Первомайской загорелся частный кирпичный гараж размером 3х5 метров.
 
У гаража имелся пристрой из профнастила по деревянному каркасу размером 3х5 м.
 
Возгорание заметили не сразу, поэтому огонь успел распространиться по строению. В результате обгорели обрешетка крыши на площади 10 кв.м, стена на площади 5 кв.м в пристрое.
 
В гараже находился автомобиль "Мерседес V220". Огонь оплавил зеркало заднего вида, также закоптился кузов по всей площади.
 
Для тушения пожара привлекались 6 человек и 2 единицы техники.


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