Сотрудник кировского УФСИН попался на взятке.
Вчера, 13:14 | Просмотров: 226 | Версия для печати
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Взяточника задержали сотрудники отдела собственной безопасности УФСИН России по Кировской области.
Вознаграждение он планировал получил за передачу мобильных телефонов для одного из осужденных ИК-9.
За свою услугу сотрудник УФСИН попросил весьма скромную плату - 2 тысячи рублей.
Посредник передал ему "посылку", которую мужчина должен был пронести минуя пост досмотра.
Юрьянским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Кировской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника ИК-9 УФСИН, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (получение взятки в размере, не превышающем 10 тысяч рублей).
Сотрудник уволен из уголовно-исполнительной системы.
по информации пресс-службы УФСИН России по Кировской области
фото ФСИН
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