Сотрудник кировского УФСИН попался на взятке.

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Взяточника задержали сотрудники отдела собственной безопасности УФСИН России по Кировской области.

Вознаграждение он планировал получил за передачу мобильных телефонов для одного из осужденных ИК-9.

За свою услугу сотрудник УФСИН попросил весьма скромную плату - 2 тысячи рублей.

Посредник передал ему "посылку", которую мужчина должен был пронести минуя пост досмотра.

Юрьянским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Кировской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника ИК-9 УФСИН, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (получение взятки в размере, не превышающем 10 тысяч рублей).

Сотрудник уволен из уголовно-исполнительной системы.



по информации пресс-службы УФСИН России по Кировской области

фото ФСИН