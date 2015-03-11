В Удмуртии задержан кировчанин, находящийся в федеральном розыске
Сегодня, 12:45 | Просмотров: 84 | Версия для печати
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В г. Глазове задержали жителя Кировской области, который находится в федеральном розыске. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Удмурдской Республике.
42-летнего мужчину поймали сотрудники уголовного розыска. Задержанный подозревается в совершении имущественного преступления по ст. 159 УК (мошенничество).
В настоящее время в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Фото vkpress.ru
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