В Удмуртии задержан кировчанин, находящийся в федеральном розыске

Поделиться новостью:

В г. Глазове задержали жителя Кировской области, который находится в федеральном розыске. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Удмурдской Республике.





42-летнего мужчину поймали сотрудники уголовного розыска. Задержанный подозревается в совершении имущественного преступления по ст. 159 УК (мошенничество).





В настоящее время в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.





Фото vkpress.ru