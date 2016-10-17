В Малмыжского районе завершено расследование о похищении человека

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14 сентября 2016 года в с. Константиновка Малмыжского района из своего дома пропал 55-летний мужчина. 18 сентября в лесу в Кильмезском районе в земле было обнаружено закопанное тело пропавшего.Судебно-медицинское исследование установило, что причиной смерти мужчины стала закрытая черепно-мозговая травма.В доме погибшего были разбиты окна, повреждены двери, на полу имелись следы вещества, похожего на кровь. В ходе грамотно спланированных следственных действий удалось установить, что телесные повреждения потерпевшему нанесли двое жителей Малмыжского района.По версии следствия, вечером 14 сентября двое молодых людей, 17 и 20 лет, находясь в состоянии алкогольного опьянения, незаконно проникли в дом к потерпевшему, чтобы выяснить отношения, и нанесли ему множественные удары деревянной палкой (штакетником) и металлической монтировкой по голове и телу.Чтобы напугать мужчину, они вывезли его на автомобиле в лес, где вновь избили. 20-летний обвиняемый привязал потерпевшего к дереву, после чего молодые люди с места происшествия уехали. От полученных травм мужчина скончался на месте. На следующий день 20-летний обвиняемый вернулся в лес. Осознав, что их жертва не подает признаков жизни, он закопал тело погибшего, чтобы скрыть следы преступления.По словам молодых людей, причиной такого поступка послужила личная неприязнь несовершеннолетнего обвиняемого к погибшему. В феврале 2016 года потерпевший якобы нанес ножевые ранения дяде юноши, после чего у последнего затаилась обида. Проезжая в день совершения преступления на машине мимо дома обидчика, у обвиняемых и возник план отомстить.Следователи собрали достаточную доказательственную базу, были проведены различные экспертизы, в том числе психиатрическая, психологическая, трасологическая и иные. В ходе следствия вину в совершении преступлений молодые люди признали.В настоящее время расследование завершено, уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.