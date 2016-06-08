В Кирове двое молодых людей украли куртку из магазина

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4 декабря 2016 года в период с 16:16 до 16:25 час в магазине спорттоваров на ул. Производственной двое молодых людей похитили черную мужскую куртку фирмы «НАЙК», срезав антикражный датчик.Приметы подозреваемых:1) на вид 20-25 лет, рост 175-180 см, худощавого телосложения, с бородой, волосы темные.Был одет: черная короткая куртка, ярко-синяя кофта, черные спортивные брюки с 3-мя белыми полосками, черные кроссовки.2) на вид 20-25 лет, рост 170-175, плотного телосложения.Был одет: серая шапка с загибом, черная куртка с капюшоном, слева надпись белыми буквами, серые спортивные брюки.Всех, кому что-либо известно о личности или местонахождении разыскиваемых, просят позвонить в полицию по телефонам: 62-66-22 или 8-922-913-85-03.Молодым людям полиция рекомендует явкой с повинной облегчить свою участь.