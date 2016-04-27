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Новости / Происшествия

В региональном управлении МВД подвели итоги работы за 2016-ый год

Вчера, 15:28 | Просмотров: 136 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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В региональном управлении МВД подвели итоги работы за 2016-ый год, и выяснилось, что более половины преступлений совершается пьяными злоумышленниками - 56 процентов.

Преступлений становиться меньше. Об этом заявил Начальник областного УВД.

В региональном управлении МВД подвели итоги работы за 2016-ый годКОНСТАНТИН СЕЛЯНИН, НАЧАЛЬНИК УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В 2016м году в органы внутренних дел поступило 309 тысяч сообщений о происшествиях. Зарегистрировано 21 140 преступлений. Снижение составило 14-ть процентов. Отчасти это связано с декриминализацией некоторых статей УК».

Большую часть преступлений совершают пьяные граждане - 56 процентов. Меры профилактики таких происшествий не дают значительного результата, отметил глава областной полиции. Однако, после запрета на торговлю так называемыми "шкаликами" в декабре прошлого года, правоохранители отметили некоторое снижение "пьяной преступности".

КОНСТАНТИН СЕЛЯНИН, НАЧАЛЬНИК УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Работаем в этом направлении, пытаемся профилактировать. И по линии участковых уполномоченных, это и подразделения ЭБиПК, и подразделения уголовного розыска».

Константин Селянин отметил также снижение уличной преступности на 12ть процентов. Руководитель областной полиции также отметил работу в сфере противодействии коррупции. Раскрыто 320 дел. 63 подозреваемых уже отправились под суд.


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