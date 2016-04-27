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В региональном управлении МВД подвели итоги работы за 2016-ый год, и выяснилось, что более половины преступлений совершается пьяными злоумышленниками - 56 процентов.Преступлений становиться меньше. Об этом заявил Начальник областного УВД.Большую часть преступлений совершают пьяные граждане - 56 процентов. Меры профилактики таких происшествий не дают значительного результата, отметил глава областной полиции. Однако, после запрета на торговлю так называемыми "шкаликами" в декабре прошлого года, правоохранители отметили некоторое снижение "пьяной преступности".Константин Селянин отметил также снижение уличной преступности на 12ть процентов. Руководитель областной полиции также отметил работу в сфере противодействии коррупции. Раскрыто 320 дел. 63 подозреваемых уже отправились под суд.