В Кирово-Чепецке грабитель-сладкоежка похитил шоколад

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Вчера около 16 часов в межмуниципальный отдел МВД России «Кирово-Чепецкий» поступило сообщение о том, что из магазина на улице Ленина города Кирово-Чепецка неизвестный мужчина похитил товар. Работники торговой точки пытались его остановить, но злоумышленник уехал на автомобиле.Пытаясь скрыться от стражей порядка, он с большой скоростью двигался по улицам райцентра, создавая угрозу для остальных участников движения. Его удалось задержать и доставить в отдел.Как выяснилось, ранее судимый 35-летний кировчанин похитил 36 плиток шоколада на общую сумму 2800 рублей, автомашиной знакомых он управлял, не имея водительского удостоверения.Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу, проводятся следственные действия.