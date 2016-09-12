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Новости / Происшествия

В Кирово-Чепецке грабитель-сладкоежка похитил шоколад

Сегодня, 15:12 | Просмотров: 79 | Версия для печати
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Вчера около 16 часов в межмуниципальный отдел МВД России «Кирово-Чепецкий» поступило сообщение о том, что из магазина на улице Ленина города Кирово-Чепецка неизвестный мужчина похитил товар. Работники торговой точки пытались его остановить, но злоумышленник уехал на автомобиле.

Пытаясь скрыться от стражей порядка, он с большой скоростью двигался по улицам райцентра, создавая угрозу для остальных участников движения. Его удалось задержать и доставить в отдел.

Как выяснилось, ранее судимый 35-летний кировчанин похитил 36 плиток шоколада на общую сумму 2800 рублей, автомашиной знакомых он управлял, не имея водительского удостоверения.

Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу, проводятся следственные действия.


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