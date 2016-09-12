В Кирово-Чепецке грабитель-сладкоежка похитил шоколад
Сегодня, 15:12 | Просмотров: 79 | Версия для печати
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Пытаясь скрыться от стражей порядка, он с большой скоростью двигался по улицам райцентра, создавая угрозу для остальных участников движения. Его удалось задержать и доставить в отдел.
Как выяснилось, ранее судимый 35-летний кировчанин похитил 36 плиток шоколада на общую сумму 2800 рублей, автомашиной знакомых он управлял, не имея водительского удостоверения.
Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу, проводятся следственные действия.
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