Сумка без присмотра - соблазн для вора
Сегодня, 15:21 | Просмотров: 74 | Версия для печати
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21 января в межмуниципальный отдел МВД России «Вятскополянский» обратилась 32-летняя жительница районного центра – ночью она отдыхала в кафе на улице Вокзальной, оставила без присмотра куртку. Этим воспользовался злоумышленник и похитил из кармана куртки сотовый телефон стоимостью 13 тысяч рублей. По факту кражи было возбуждено уголовное дело.
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого в краже. Похищенное у местного неработающего ранее судимого 36-летнего мужчины изъято. В настоящее время проводятся следственные действия.
А в Кирове аналогичное преступление пока не раскрыто.
21 января около 2 часов в кафе на улице Профсоюзной 39-летняя кировчанка оставила сумку без присмотра, вор похитил из неё более 12 тысяч рублей. Сотрудники отдела полиции №2 разыскивают похитителя.
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