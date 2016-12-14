Сумка без присмотра - соблазн для вора

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Ночью 21 января сразу две гражданки лишились имущества, оставив в кафе свои сумки без присмотра. Одна кража была совершена в Кирове, вторая - в Вятских Полянах.21 января в межмуниципальный отдел МВД России «Вятскополянский» обратилась 32-летняя жительница районного центра – ночью она отдыхала в кафе на улице Вокзальной, оставила без присмотра куртку. Этим воспользовался злоумышленник и похитил из кармана куртки сотовый телефон стоимостью 13 тысяч рублей. По факту кражи было возбуждено уголовное дело.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого в краже. Похищенное у местного неработающего ранее судимого 36-летнего мужчины изъято. В настоящее время проводятся следственные действия.А в Кирове аналогичное преступление пока не раскрыто.21 января около 2 часов в кафе на улице Профсоюзной 39-летняя кировчанка оставила сумку без присмотра, вор похитил из неё более 12 тысяч рублей. Сотрудники отдела полиции №2 разыскивают похитителя.