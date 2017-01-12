Вынесен приговор осужденной, ударившей сотрудницу колонии

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В сентябре 2016 года 19-летняя подсудимая, не желая выполнять законные требования сотрудницы колонии, укусила её за кисть левой руки. Спустя месяц, в октябре, осужденная вновь отказалась выполнить законные требования сотрудника УФСИН, применила силу и нанесла ему удар в голову.Собранные следственными органами доказательства были признаны судом достаточными для вынесения приговора кировчанке, отбывающей наказание в исправительной колонии 18 за незаконный оборот наркотических средств.Она признана виновной в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества).Приговором суда ей назначено наказание в виде 2 лет 9 месяцев лишения свободы. Приговор суда не вступил в законную силу.