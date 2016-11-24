В отношении главы Юрьи возбуждено уголовное дело
Сегодня, 15:46 | Просмотров: 133 | Версия для печати
Поделиться новостью:
По версии следствия, 22 октября 2014 года подозреваемый, будучи главой муниципалитета, явно выходя за пределы своих полномочий, издал заведомо незаконное распоряжение о заключении договора социального займа на квартиру в пгт.Юрья с местным жителем, зная, что тот на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении не ставился и не имел права на заключение подобного договора. В дальнейшем мужчина зарегистрировал право собственности на данную квартиру.
В результате действий подозреваемого муниципальному образованию был причинен ущерб на сумму более 230 тысяч рублей, вследствие отчуждения из собственности поселения указанного жилого помещения.
Данными деяниями были существенно нарушены права и законные интересы граждан, малообеспеченных и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, которым в соответствии с очередностью указанная квартира могла быть предоставлена на основании договора социального найма.
В настоящее время по уголовному делу следователи проводят необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается.
Фото images.esosedi.ru
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
|