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Новости / Происшествия

В отношении главы Юрьи возбуждено уголовное дело

Сегодня, 15:46 | Просмотров: 133 | Версия для печати
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Юрьянским МСО СУ СКР по Кировской области возбуждено уголовное дело в отношении главы муниципального образования «Юрьянское городское поселение» по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 3 ст.160 УК РФ (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества).

По версии следствия, 22 октября 2014 года подозреваемый, будучи главой муниципалитета, явно выходя за пределы своих полномочий, издал заведомо незаконное распоряжение о заключении договора социального займа на квартиру в пгт.Юрья с местным жителем, зная, что тот на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении не ставился и не имел права на заключение подобного договора. В дальнейшем мужчина зарегистрировал право собственности на данную квартиру.

В результате действий подозреваемого муниципальному образованию был причинен ущерб на сумму более 230 тысяч рублей, вследствие отчуждения из собственности поселения указанного жилого помещения.

Данными деяниями были существенно нарушены права и законные интересы граждан, малообеспеченных и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, которым в соответствии с очередностью указанная квартира могла быть предоставлена на основании договора социального найма.

В настоящее время по уголовному делу следователи проводят необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается.
 
Фото images.esosedi.ru


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