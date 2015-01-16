Инцидент с падением ребенка в люк заинтересовал следователей

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20 января на нескольких интернет-порталах Кирова вышла публикация о том, что жительница микрорайона Чистые пруды стала очевидцем инцидента с ребенком, провалившимся в открытый канализационный люк.По ее словам, вечером 19 января около остановки общественного транспорта на ул.Попова, 58 во время игры в сугробе мальчик, возрастом примерно 3 года, провалился в открытый люк. Достали ребенка очевидцы, серьезных травм он не получил.Свидетель происшествия обратилась в управляющую компанию, в которой пояснили, что данная территория им не принадлежит, но тем не менее, участок огородили предупредительной лентой.С целью выяснения обстоятельств, изложенных в сообщениях СМИ, СУ СКР по Кировской области инициирована доследственная проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.Следователи обращаются к родителям пострадавшего мальчика, а также жителям микрорайона, которые стали свидетелями происшествия, с просьбой обратиться в следственный отдел. Всем, кто обладает информацией о данном инциденте, просьба позвонить по телефонам: 485-216, 485-209.