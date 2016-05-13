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Новости / Происшествия

В Кирове три покупательницы украли из магазина косметику

Вчера, 15:28 | Просмотров: 148 | Версия для печати
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В Кирове сотрудники полиции устанавливают личности трех женщин, подозреваемых в хищении из магазина косметики на ул. Р. Люксембург, 30. Преступление было совершено 7 января в период с 15:30 до 15:45.
 
В Кирове три покупательницы украли из магазина косметику  
 
 
На записи с камер наблюдения видно, как женщины берут понравившийся товар с полок и прячут в сумки и карманы, одна из разыскиваемых пытается оторвать с флаконов магазинные этикетки.
 
В Кирове три покупательницы украли из магазина косметику  
 

По всей видимости, женщины пришли в магазин вместе. По словам персонала, они демонстративно оплатили по одному выбранному товару, вынеся бесплатно в карманах и сумках продукцию на сумму более 4 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Всех, кто опознал женщин, просят обратиться в полицию по телефону: 8-982-812-99-72.

Героиням видеоролика полиция рекомендует добровольной явкой облегчить свою участь.


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