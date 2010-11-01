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Новости / Происшествия

Принудительное выселение из квартиры

Вчера, 15:35 | Просмотров: 375 | Версия для печати
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Выселение из жилого помещения - одна из самых сложных категорий исполнительных производств, но судебные приставы справляются.

Так, вчера судебными приставами Нововятского межрайонного отдела были исполнены требования исполнительного документа, а именно решения суда, о выселении из квартиры женщины. Взыскателем по исполнительному производству выступила ее дочь - женщины не поделили бабушкино наследство. Как всегда, родственные узы не выдержали «денежного вопроса».

Ситуация для судебного пристава-исполнителя морально достаточно сложная, но нововятские судебные приставы с честью ее выдержали и исполнили судебное решение, не допустив никаких эксцессов.

К каждому случаю у приставов - особый подход. Так, несколько лет назад в отделе судебных приставов по Ленинскому району г. Кирова исполнительный документ с сущностью исполнения «выселить без предоставления жилья» поступил в отношении пенсионерки 1937 года рождения. Руководством отдела тогда была проделана большая работа и достигнута договоренность с Кировским домом-интернатом для престарелых и инвалидов о помещении гражданки К. в дом-интернат для постоянного проживания.

По состоянию на 01 января 2017 года на исполнении в отделах судебных приставов Кировской области находится 85 исполнительных производств о выселении граждан из жилого помещения, все они стоят на контроле руководителей подразделений, поскольку требуют индивидуального подхода, а при их исполнении судебные приставы зачастую сталкиваются  с различными сложностями.


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