В Кирове снесут гараж под ЛЭП

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Апелляционный суд признал самовольной постройкой двухэтажный гаражный комплекс, возведенный под воздушной линией электропередачи (ВЛ) 110 кВ в черте города Кирова. Ответчиков обязали снести построенные гаражи.Строительство двуэтажных кирпичных гаражных боксов непосредственно под ВЛ 110 кВ «ПС Киров - ТЭЦ-4» в областном центре было зафиксировано сотрудниками "Кировэнерго" летом 2015 года при плановом осмотре линии.Согласно действующему законодательству, возведение гаражей в охранной зоне воздушных линий - нарушение закона, поэтому энергетики составили акт о допущенных нарушениях и потребовали добровольно прекратить строительство. Так как реакции не последовало, дело перешло в суд, который встал на сторону истцов-сетевиков. Итог - возведенные гаражи признаны самовольной постройкой, а ответчики обязаны снести объекты в течение 30 дней с момента вступления решения в законную силу.«Поражает поведение застройщика, - пояснил первый заместитель директора, - главный инженер филиала «Кировэнерго» Игорь Кайсин. - Первое уведомление о недопустимости проведения работ было выдано ещё на стадии закладки фундамента, но, несмотря на это, строительство продолжалось. Не возымело действия и наложение административной ответственности - стройка упорно продолжалась, несмотря на опасность для жизни строителей и угрозу нарушения функционирования социально значимых объектов, электроснабжение которых осуществляется по данной линии электропередачи».Напомним, что в охранных зонах ВЛ запрещено размещать гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов. С одной стороны, это препятствует доступу к объектам электросетевого хозяйства, делает невозможным проведение обязательных работ по ремонту оборудования и создает угрозу повреждения ВЛ. С другой стороны, нахождение гаражей под проводами ВЛ создает угрозу жизни и здоровью людей.Установлено, что минимальное расстояние от провода ВЛ 110 кВ до верхнего края северной части двухэтажных гаражей - 3,04 м, до верхнего края южной части гаражей - 2,7 метров. По правилам недопустимо приближаться к проводам ВЛ 110 кВ ближе, чем на один метр. Речь идет не только о человеке, но и о применяемых им инструментах. То есть любой человек, поднявшийся на крышу чтобы очистить её от снега или прочистить дымоход, может оказаться на опасном расстоянии от проводов и погибнуть от воздействия электрической дуги высокого напряжения.